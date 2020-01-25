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Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Владивосток. 24 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Китаянка Цзюй Вэньцзюнь по итогам матча с российской спортсменкой Александрой Горячкиной за звание чемпионки мира сохранила шахматную корону, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.
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