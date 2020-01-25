Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Агент Кокорина: «Впервые слышу, что Александр согласился перейти в „Сочи“»

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, не стал комментировать слухи о том, что его сын согласился перейти в "Сочи".Ничего об этом не знаю, первый раз слышу.