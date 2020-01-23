Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКитаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону15-летняя наследница Уильямс заставила чемпионку убежать с кортаТренер академии «Авангарда» бил детей клюшкой по головеДмитрий Квартальнов: «Галиев сам вызвался исполнить буллит»Подколзин забил за СКА во втором матче подрядКитаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную коронуВладивосток. 24 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Китаянка Цзюй Вэньцзюнь по итогам матча с российской спортсменкой Александрой Горячкиной за звание чемпионки мира сохранила шахматную корону, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" с места события.рекламаКосторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюРоссиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Она получила 84,92 балла.В РПЛ заявили о соблюдении всех норм при переизбрании ПрядкинаРоссийская Премьер-Лига (РПЛ) прокомментировала ситуацию по поводу переизбрания главы лиги Сергея Прядкина, передает "БИЗНЕС Online".Херрман прервала победную серию Экхофф, Старых — восьмая. Лучшие моменты и интервьюИндивидуальная гонка завершилась победой немки. Дальше в программе этапа — субботние эстафеты, которые покажем в прямом эфире в 14:55 и 16:40 по Москве.ЦСКА обыграл «Дандолк» благодаря дублю СигурдссонаМосковский ЦСКА победил «Дандолк» в товарищеском матче. Встреча прошла в Испании и завершилась в пользу армейцев со счетом 2:0. Оба мяча в ворота ирландского клуба отправил Арнор Сигурдссон.Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКАБратья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает инсайдер Нобель Арустамян.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболреклама