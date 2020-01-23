Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Херрман прервала победную серию Экхофф, Старых — восьмая. Лучшие моменты и интервью

Индивидуальная гонка завершилась победой немки. Дальше в программе этапа — субботние эстафеты, которые покажем в прямом эфире в 14:55 и 16:40 по Москве.