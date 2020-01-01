«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и победил «Бостон»

«Питтсбург» одержал волевую победу над «Бостоном» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. К 16-й минуте первого периода «Пингвинс» уступали со счетом 0:3, но отыгрались, забив четыре гола подряд.