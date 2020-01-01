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Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Четыре очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Эдмонтону»"Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина и "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не смогли добиться побед в тяжелейших встречах против "Эдмонтон Ойлерс" и "Нью-Йорк Айлендерс" соответственно.реклама