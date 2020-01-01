Сборная России сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 31 декабря. Сборная России по хоккею встретится с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.