Мазуров: бой между Эдгаром и Чэн Сон Джунгом будет очень зрелищным. У «Корейского зомби» чуть больше плюсов

21 декабря в главном бою основного карда очередного бойцовского вечера UFC Fight Night 165 американский боец Фрэнки Эдгар (четвертый номер официального рейтинга претендентов UFC) встретится с корейцем Чэн Сон Джунгом (шестой номер официального рейтинга претендентов UFC), более известным как Корейский зомби.