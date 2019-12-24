«Тоттенхэм» одолеет «Челси» в лондонском дерби

Поединок 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» пройдет 22-го декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в столице Англии. Лондонское дерби начнется в 19:30 по московскому времени.