Комличенко провел первую тренировку в составе «Динамо»

Большунов прошел квалификацию спринта в Оберстдорфе, Устюгов — нет

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) завершилась квалификация мужского спринта. Стадию отбора преодолели шесть спортсменов из сборной России.