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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии

Наши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.

Владимир Драчев: «К антирекордной серии отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением об антирекордной серии российских биатлонистов в Кубке мира. Россияне не попадают на подиум 26 гонок подряд.
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Наполи – Ювентус – 0:0. LIVE

Чемпионат Италии. 21-й тур. «Наполи» – «Ювентус» – 0:0 Диего Демме (30) «Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай, Пётр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон Запас: Антонио Даниэле, Орестис Карнезис, Никола Максимович, Себастьяно Луперто, Элиф Элмас, Станислав Лоботка, Леандриньо, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано «Ювентус»: Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Блез Матюиди, Миралем Пьянич (Адриен Рабьо, 50), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин Запас: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Лука Кокколо, Даниэле Ругани, Дуглас Коста, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески Арбитр: Маурицио Мариани Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия) 63 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!!

Мартен Фуркад: «У России есть сильные спортсмены. Нужно время и стабильность в подготовке, а также, вероятно, новое руководство»

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад поделился мнением о том, как российская сборная может вернуть хорошие позиции в Кубке мира.