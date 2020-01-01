Наполи – Ювентус – 0:0. LIVE
Чемпионат Италии. 21-й тур. «Наполи» – «Ювентус» – 0:0 Диего Демме (30) «Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас, Эльсеид Хюсай, Пётр Зелиньски, Диего Демме, Фабиан Руис, Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон Запас: Антонио Даниэле, Орестис Карнезис, Никола Максимович, Себастьяно Луперто, Элиф Элмас, Станислав Лоботка, Леандриньо, Фернандо Льоренте, Ирвин Лосано «Ювентус»: Войцех Щесны, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Блез Матюиди, Миралем Пьянич (Адриен Рабьо, 50), Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин Запас: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Лука Кокколо, Даниэле Ругани, Дуглас Коста, Аарон Рэмси, Федерико Бернардески Арбитр: Маурицио Мариани Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь, Италия) 63 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!!