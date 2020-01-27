Поединок Райана Бейдера и Вадима Немкова анонсирован официально

Действующий чемпион Bellator в двух весовых категориях, Райан Бейдер, выйдет на защиту титула в полутяжелом весе 9 мая на Bellator 243 в Сан-Хосе, а его соперником станет россиянин Вадим Немков.