НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» не хочет досрочно возвращать Ригони из аренды8-й этап «Дакара» в зачётах мотоциклов и квадроциклов отменён из-за смерти ГонсалвешаДиллиан Уайт: Видел, как Владимир Кличко нокаутировал УайлдераКови догнал Буре, Ови свалился в пике, Хлебушек превзошел Гретцки«Мышление очкошника». Хабиб высмеял признание Серроне о страхах перед боями«Зенит» не хочет досрочно возвращать Ригони из арендыРанее появилась информация, что полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони может досрочно вернуться из аренды в «Зенит». Итальянский клуб был недоволен игрой футболиста.реклама«Пари Сен-Жермен» и «Монако» выдали результативную ничьюЧемпион Франции "Пари Сен-Жермен" не смог обыграть на своем поле "Монако".Зидан выиграл 9 из 9 финалов в качестве тренера «Реала»В финальном матче Суперкубка Испании «Реал» победил «Атлетико» (0:0, по пенальти – 4:1). Это 9-й финал в карьере Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Реала» – он выиграл их все.Агуэро стал лучшим иностранным бомбардиром в истории АПЛНападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, оформивший хет-трик в матче с «Астон Виллой» (6:1) в 22-м туре АПЛ, стал лучшим иностранцем-бомбардиром АПЛ в истории.Экипаж Каргинова из «КамАЗ-мастера» выиграл седьмой этап ралли «Дакар»Седьмой этап в зачете грузовиков полностью за «КамАЗ-мастер». Первым к финишу пришел экипаж Андрея Каргинова. Спецучасток в 546 км пройден за 5 ч 1 мин. 2 сек.Мартен Фуркад победил в масс-старте. Елисеев и Логинов не у делВ немецком Оберхофе завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. К сожалению, россияне в гонках на немецком снегу остались без наград.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииСампдория5 : 1БрешиаЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЧемпионат ФранцииДижон1 : 0ЛилльЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаМякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе, россиянки — последниеФинская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Мякяряйнен в воскресенье победила со временем 39 минут 58,9 секунды (1 промах).НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Единственная иранская олимпийская медалистка покинула странуИран покинула 21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде, единственная в стране спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх.рекламаРоналду вторым в «Ювентусе» забил 14+ голов в 19 первых матчах в двух сезонах Серии АФорвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче чемпионата Италии с «Ромой» (2:1). Португалец вторым в истории туринского клуба забил не менее 14 мячей в 19 первых матчах в двух сезонах Серии А. Рекордсмен «Ювентуса» – Йон Хансен, у которого было три таких сезона: 1950/51, 1951/52 и 1952/53.