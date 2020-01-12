Роналду вторым в «Ювентусе» забил 14+ голов в 19 первых матчах в двух сезонах Серии А

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче чемпионата Италии с «Ромой» (2:1). Португалец вторым в истории туринского клуба забил не менее 14 мячей в 19 первых матчах в двух сезонах Серии А. Рекордсмен «Ювентуса» – Йон Хансен, у которого было три таких сезона: 1950/51, 1951/52 и 1952/53.