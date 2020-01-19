Ну что, новые рекорды «Ливерпуля»? 64 очка в 22 матчах, 1001 день без поражений дома, голы в каждом из 22 туров

Этих ребят не остановить. Кажется, уже не осталось рекордов, которые не побил этот «Ливерпуль». Победы команде Клоппа в последнее время даются точно нелегко, но перепись рекордов не прекращается. •