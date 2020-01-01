Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба. Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.