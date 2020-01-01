НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»Британцы снова отказываются выдавать допинг-пробы Фара. «А что, так можно было?»Российские фристайлисты стали призёрами юношеских ОИ в ски-кроссеРоссийский лыжник Большунов выиграл гонку преследования на КМ в Чехии29 «сейвов» Шестеркина не уберегли «Рейнджерс» от поражения «Коламбусу»Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба. Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.рекламаВидео боя Макгрегор — Серроне на UFC 246 в Лас-Вегасе появилось в СетиИрландец Конор Макгрегор сегодня уверенно победил американского бойца Дональда Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Видео поединка уже опубликовано на видеохостинге YouTube.Овечкин стал девятым снайпером в истории НХЛФорвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).«Ливерпуль» победил «МЮ» на «Энфилде». Салах забил с передачи Алиссона«Ливерпуль» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).«Барселона» в первом матче при Сетьене продемонстрировала лучший показатель по владению мячом со времен Гвардиолы«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.Серена Уильямс выбила Потапову с Australian OpenРоссиянка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open. В матче стартового круга она проиграла американке Серене Уильямс со счетом 0:6, 3:6. Игра длилась 58 минут.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта— : —СПАЛНачало в 14:45Чемпионат ТурцииРизеспор— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив— : —МонакоНачало в 14:55Чемпионшип АнглииВест Бромвич— : —Сток СитиНачало в 15:00Весь футболреклама«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и победил «Бостон»«Питтсбург» одержал волевую победу над «Бостоном» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. К 16-й минуте первого периода «Пингвинс» уступали со счетом 0:3, но отыгрались, забив четыре гола подряд.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Роналду – единственный игрок, забивший 15+ голов в 14 сезонах подряд в топ-лигах ЕвропыНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче с «Пармой» (2:1, второй тайм).реклама