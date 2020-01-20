«Питтсбург» одержал волевую победу над «Бостоном», у Малкина — голевая передача при победной шайбе

«Питтсбург» у себя на льду обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3. Отметим, что после стартовых 15 минут «пингвины» уступали со счетом 0:3.