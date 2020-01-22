НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» ПападопулосуВидеотрансляция матча Россия — Финляндия на юношеских Олимпийских ИграхВ «Динамо» сомневаются по поводу продления контрактов с Панченко и КабореМорозов может сменить Чернышенко на посту президента КХЛСвищев: допинг поощряется в Британии на государственном уровнеСМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» ПападопулосуЗащитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.рекламаСМИ: Руководство «Зенита» проведет встречу с Семаком из-за ситуации с КокоринымРуководство «Зенита» в ближайшее время планирует провести внеочередную встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком.Матыцин: очень рад, что мои знания и опыт послужат развитию спортаНазначенный министром спорта РФ Олег Матыцин дал первое интервью в новой для себя должности.Панарин пропустит Матч звезд НХЛРоссийский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом в среду, 22 января, сообщается на сайте лиги.Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕРоссияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).Прогноз на матч Invictus Gaming vs Vici Gaming — 21.01.2020, турнир ТУРНИР DREAMLEAGUE S13Из трех команд представляющий китайский регион, две сыграют между собой в первом раунде верхней сетке. Более неудачного расклада для китайцев и не придумать.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша— : —АланьяспорНачало в 06:00Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе— : —АнтальяспорНачало в 09:00Еще 1Весь футболрекламаСМИ узнали об уходе из «Спартака» отыгравшего 10 лет за клуб АнанидзеПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе расторг контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает портал «Чемпионат», не называя источник.НХЛ. Записи матчей02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир