«Арсенал» в меньшинстве спасся в матче «Челси», «Манчестер Сити» выстрадал победу у «Шеффилда»

«Челси» и «Арсенал» сыграли на «Стэмфорд Бридж» вничью – 2:2. На 26 минуте встречи «канониры» остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Давил Луиз, сбивший в штрафной Абрахама.