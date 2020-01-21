Аренда в «Сочи» – это идеальный вариант для Кокорина и шанс поехать на Евро-2020

В начале января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил на вопрос о возможном уходе Александра Кокорина в аренду, что клуб не отдает ведущих игроков в аренду.