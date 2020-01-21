Ответ Кокорина: хет-трик за «Зенит». Казалось бы, при чем тут «Сочи»?

Чемпион России провел первый товарищеский матч в 2020 году, разгромив катарский клуб «Аль-Увайнах» (10:0). Александр Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и сыграл отлично.