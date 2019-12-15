«Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Роналду

«Удинезе» на выезде проиграл «Ювентусу» в поединке 16-го тура Серии А. Дублем отличился Криштиану Роналду. Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду стал главным героем матча против «Удинезе».