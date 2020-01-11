СМИ назвали гонорар Медведевой и Загитовой на шоу Навки и Авербуха

Выяснилось, что Алина Загитова и Евгения Медведева хорошо заработали на новогодних шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха. О гонораре фигуристок рассказали СМИ.