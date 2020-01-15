Василевский стал 4-м вратарем в истории НХЛ по числу побед подряд

Первый канал в прямом эфире покажет гонку преследования у мужчин на этапе Кубка мира в Нове Место

В воскресенье, 19 января, на Первом канале в прямом эфире зрители смогут увидеть гонку преследования у мужчин в рамках очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам, проходящего в эти выходные в Нове Место (Чехия).