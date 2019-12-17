Биатлонист Самуэльссон выступил против отстранения спортсменов из РФ

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон рассказал ТАСС, что не согласен с призывами к полному отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.