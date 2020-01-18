Игрок сборной Казахстана близок к переходу в «Зенит»

Сообщается, что бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан проходит просмотр в «Зените».Петербургский клуб в данный момент переговоры о подписании контракта с 26-летним игроком, который пребывает в статусе свободного агента.Последним клубом футболиста был «Кайрат», который он покинул в декабре 2019 года.