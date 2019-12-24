Биатлон. Логинов занял 13-е место в гонке преследования на этапе КМ в Анси, победу одержал Йоханнес Бе

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) закончилась мужская гонка преследования. Золото завоевал представитель Норвегии Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе.