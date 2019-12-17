«Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»

В Испании прерван матч. Фанаты «Райо» кричали украинскому футболисту: Гребаный нацист!

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу между командами «Райо Вальекано» – «Альбасенте» фанаты с трибун оскорбляли украинского нападающего Романа Зозулю, после чего матч не был продолжен после окончания первого тайма.