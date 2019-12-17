«Реал» ушел от поражения в матче с «Валенсией»

«Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 17-го тура чемпионата Испании.«Реал» (35) располагается на втором месте, «Валенсия» (27) - восьмая.Валенсия, стадион Месталья"Валенсия" - "Реал" 1:1 (0:0)Голы: Солер 78 - Бензема 90+5«Валенсия»: Хауме, Коста (Ману Вальехо 61), Гарай, Паулиста, Гайя, Васс, Коклен (Кондогбиа 83), Парехо, Солер, Родриго, Ферран Торрес (Диахаби 90)Главный тренер: Селадес Альберт.«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Модрич (Йович 82), Вальверде, Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор 69), Бензема, Иско (Бэйл 69)Главный тренер: Зидан Зинедин.Предупреждения: Солер 38, Карвахаль 77, Йович 90+1Напомним, что вчера «Барселона» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад».