«Ливерпуль» впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 21 декабря. Английский "Ливерпуль" в дополнительное время одержал победу над бразильским "Фламенго" со счетом 1:0 в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир прошел в Катаре.