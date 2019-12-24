Зозулино клеймо: не много ли гитлеров для одного народа?

После инцидента с футболистом-нацистом Зозулей, «Радио Свобода» опубликовало картинку с хештегом # Мы все Зозуля, которая отсылает нас невольно мысленно в Париж.