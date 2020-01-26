НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Атлетико» повторяет антирекорд результативности в чемпионатеНепобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мираПроигравшая российской паре французская фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала. ВидеоАндрей Кириленко – о гибели Брайанта: «Я отказываюсь в это верить»Неймар узнал о гибели Брайанта в перерыве матча. И посвятил гол знаменитому баскетболисту«Атлетико» повторяет антирекорд результативности в чемпионатеСегодня «Атлетико» сыграл в нулевую ничью с «Леганесом» в рамках Ла Лиги. Таким образом, подопечные Диего Симеоне забили всего 22 гола за 21 тур чемпионата.реклама«Покойся с миром, Коби»: сборная России скорбит в связи с гибелью Коби БрайантаВ воскресенье в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, который в течение двадцати лет радовал фанатов НБА яркой игрой в составе «Лос-Анджелес Лэйкерс».Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБАФорвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.«Ливерпуль» не справился с клубом 3-го дивизиона в Кубке АнглииВ матче 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с клубом «Шрусбери» из 3-го дивизиона — 2:2. Счет на 16-й минуте открыли подопечные Юргена Клоппа — отличился хавбек Кертис Джонс.Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катаниюВ австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.Сарри и Игуаин не упустят шанс огорчить Неаполь. Прогнозы на матч «Наполи» — «Ювентус»В 21-м туре лидер итальянского чемпионата будет играть в Неаполе. Трансляция: «Матч ТВ», «Матч!ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе1 : 0БетисЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаВ Dota 2 вышло обновление 7.2426 декабря, после окончания DreamLeague Season 13: The Leipzig Major, разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.24.Косторная: посмотреть прокат Щербаковой помешала наивреднейшая женщинаРоссийские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова выиграли в субботу вечером золото и серебро чемпионата Европы соответственно, а на утро пообщались с журналистами.рекламаМесть за учителя. Русский боец сразится с американцем, который нокаутировал Емельяненко за 35 секундВ Bellator объявили, что 9 мая Райан Бейдер будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в бою с Вадимом Немковым.Непряева выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам в ОберстдорфеРоссиянка Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Оберстдорфе (Германия).