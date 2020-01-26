Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.