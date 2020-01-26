НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Атлетико» повторяет антирекорд результативности в чемпионатеСенсация в танцах! Синицина и Кацалапов — лучшие в ЕвропеУступившая россиянам фигуристка попыталась забраться на первую ступень пьедестала (видео)Косторная ожидала от ЧЕ-2020 чего-то большегоУкраинец Редкач проиграл бой бывшему чемпиону мира«Атлетико» повторяет антирекорд результативности в чемпионатеСегодня «Атлетико» сыграл в нулевую ничью с «Леганесом» в рамках Ла Лиги. Таким образом, подопечные Диего Симеоне забили всего 22 гола за 21 тур чемпионата.рекламаЛеброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБАФорвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в АвстрииНаши фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, передает ОТР. Соревнования проходили в Австрии в Граце. В женском одиночном катании «золото» завоевала Алёна Косторная.«Ливерпуль» не смог обыграть «Шрусбери» из третьего дивизиона в Кубке Англии, ведя 2:0Матч 1/16 финала Кубка Англии Шрусбери Ливерпуль закончился со счетом 2:2.Сборная России установила антирекорд по числу гонок без побед на Кубке мираНациональная команда России установила антирекорд по числу гонок без побед. После очередного, 6-го этапа Кубка мира сборная России вновь осталась без наград.Президент «Млады Болеслав»: «Благодарю Комличенко за голы»Президент чешского клуба «Млада Болеслав» Йозеф Дуфек выразил слова благодарности российскому форварду Николаю Комличенко, который в субботу официально перешел в московское «Динамо».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид0 : 0РеалИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииНаполи0 : 0ЮвентусИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛилль0 : 0Пари Сен-ЖерменИдёт 1-й таймЕще 2Весь футболрекламаРоссиянин Немков проведет бой против чемпиона Bellator американца БейдераРоссийский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков проведет поединок с чемпионом промоушена Bellator в полутяжелом весе американцем Райаном Бейдером.Йоханнес Клебо сократил отставание от Александра Большунова в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкамНорвежский лыжник Йоханнес Клебо, одержавший победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), приблизился в общем зачете к россиянину Александру Большунову.реклама