НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» предложит 23,6 миллиона за ЧаловаВратарь России отменил празднование Швейцарии. Суперсэйв Аскарова в четвертьфинале МЧМСКА в первом матче 2020-го потерпел самое крупное поражение в истории КХЛЭнтони Джошуа: Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксеры, как УсикКонор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом«Челси» предложит 23,6 миллиона за ЧаловаНападающий московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Как сообщает Daily Express, руководство лондонского «Челси» рассматривает покупку российского форварда.рекламаРоссия сыграет в полуфинале МЧМ с Швецией или Финляндией. Новые расклады на полуфиналПары полуфиналистов по регламенту МЧМ-2020 будут составлены не по традиционной сетке плей-офф — по ней Россия вышла бы на Канаду, а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.Игрок «Монреаля»: «У Ковальчука в нашей команде есть шанс на успех»Нападающий «Монреаля» Нэйт Томпсон прокомментировал переход в команду российского форварда Ильи Ковальчука. — Иногда игроку необходимо перейти в другую команду. Думаю, у него все может получиться.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Двое россиян поднялись на пьедестал почета в гонке на «Тур де Ски»МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Российские лыжники заняли второе, третье и четвертое места на очередном этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.СКА потерпел крупнейшее поражение в матче КХЛПетербургский СКА потерпел крупнейшее поражение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб проиграл финскому «Йокериту» в Хельсинки со счетом 6:0.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаИбрагимович забил в первом товарищеском матче за «Милан»Дебют нападающего Златана Ибрагимовича после возвращения в «Милан» пришелся на товарищеский матч против любительской команды «Родензе», сообщает La Gazzetta dello Sport. Игра проходит без зрителей.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»Полузащитник Бенито, который ранее защищал цвета «Тамбова», перешёл в киевский футбольный клуб «Динамо». Как сообщает Sport24, игрок подписал с украинским коллективом контракт на 3,5 года.рекламаМедведев помог сборной России обыграть Италию в первом матче ATP CupВ матче сборных России и Италии в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup Даниил Медведев сыграл с Фабио Фоньини.