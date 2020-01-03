Россия сыграет в полуфинале МЧМ с Швецией или Финляндией. Новые расклады на полуфинал

Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ-2020 будут составлены не по традиционной сетке плей-офф — по ней Россия вышла бы на Канаду, а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.