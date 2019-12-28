Формат «Тур де Ски» окончательно убили, но многодневку все равно стоит посмотреть. Объясняем почему

Женя Лукашин из «Иронии судьбы» 31 декабря ходит с друзьями в баню, а истинные лыжные фанаты сидят у телевизора за просмотром «Тур де Ски». И так из года в год.