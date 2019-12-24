Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFC

Соперником россиянина стал бразильский проспект Раони Барселос (15-1-0), бой с которым у Саида должен был состояться ещё весной, но по причине болезни Нурмагомедов был вынужден отказаться от этого поединка и поездки в Бразилию.