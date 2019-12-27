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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
3 : 2
Манчестер Сити
Завершён
Чемпионат Турции
Бешикташ
4 : 1
Генчлербирлиги
Завершён
Чемпионат Турции. Первая лига
Аданаспор
2 : 0
Карагюмрюк
Завершён
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