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Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо". Матч закончился со счетом 7:2 в пользу клуба из Нижегородской области. Встреча запомнилась массовой дракой, которая произошла в самой концовке поединка.
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Мчуну назвал победу над Денисом Лебедевым самой важной в карьере

Южноафриканец Табисо Мчуну назвал победу над россиянином Денисом Лебедевым в поединке за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе самой важной в своей карьере.

Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

По словам Кадырова, в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко-младшему. Он тоже не захотел оставаться в стороне. Правда, глава Чечни еще не решил, в каком виде спорта хочет посоревноваться.

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» в центральном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси. Серебряную медаль выиграл французский спортсмен Фийон Майе, отставший от победителя на 22 секунды. Третьим к финишу пришел Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии.

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный комитет России (СК) сообщил об изменении Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, информатор WADA имел удаленный доступ к базе и искажал ее в том числе и после своего побега в США.
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