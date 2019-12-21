Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку

Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

По словам Кадырова, в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко-младшему. Он тоже не захотел оставаться в стороне. Правда, глава Чечни еще не решил, в каком виде спорта хочет посоревноваться.