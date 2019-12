Анчелотти - новый главный тренер «Эвертона»

Пресс-служба "Эвертона" сообщает, что Карло Анчелотти стал новым главным тренером клуба, как это и предполагалось ранее.Контракт между сторонами рассчитан на 4.5 года.🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti!