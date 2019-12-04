РПЛ подала запрос в МВД по задержаниям фанатов «Спартака»

РПЛ обратилась в ГУ МВД с просьбой разъяснить ситуацию с задержаниями болельщиков «Спартака» по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). «Направили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу письмо с просьбой разъяснить ситуацию с задержанием болельщиков «Спартака».