Юрген Клопп: «Ничья – минимум, что заслужил „Шрусбери“. Поздравляю их»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей в матче Кубка Англии со «Шрусбери» (2:2). «Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.