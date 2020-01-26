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Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.

Юрген Клопп: «Ничья – минимум, что заслужил „Шрусбери“. Поздравляю их»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей в матче Кубка Англии со «Шрусбери» (2:2). «Сложно выигрывать матчи. Нам не хватит времени, чтобы обсудить все то, что сегодня было не так.
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Вадим Немков высказался о поединке с Райаном Бейдером

Российский полутяжеловес Вадим Немков, которому 9 мая предстоит встретиться с действующим чемпионом Bellator, Райаном Бейдером, воодушевлен тем, что один из самых главных поединков в его карьере состоится в День Победы.