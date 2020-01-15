Кристина Резцова: «На стойке кто-то стрелял по моим мишеням. Пришлось два патрона выпустить в закрытую установку»

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о проблемах на стрельбе во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. «На лежке не могла дозарядить доп, не заходил патрон.