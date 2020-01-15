НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРоссийскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 командДворкович: нельзя дать предпочтение в матче за шахматную коронуСлуцкий – Кокорину: «В „Рубине“ не так весело, как было у тебя в последнее время»Неделя звезд хоккея 2021 пройдет в РигеОКР присоединится к спору WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном судеРоссийскую Премьер-Лигу ждет расширение до 18 командПри этом сроки старта реформы пока не определены. В российском футболе грядут изменения.рекламаКристина Резцова: «На стойке кто-то стрелял по моим мишеням. Пришлось два патрона выпустить в закрытую установку»Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о проблемах на стрельбе во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. «На лежке не могла дозарядить доп, не заходил патрон.Кровавая стычка Овечкина из «Вашингтона» и Вуда из «Нью-Джерси» попала на видеоВидео, на котором запечатлено, как нападающий «Нью-Джерси Девилз» Майлс Вуд разбил лицо в кровь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, появилось в Сети.СМИ: «Зенит» подпишет лучшего полузащитника Казахстана ИсламханаИсламхан может присоединиться к «Зениту» уже на сборах в Катаре и сыграть в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 25 января.Украинский клуб расторг контракт с футболистом за посещение РоссииУкраинский клуб «Агробизнес», который выступает во втором по силе дивизионе страны, объявил о расторжении контракта с игроком Игорем Сикорским за поездку в Россию.Россиянин Андрей Каргинов выиграл ралли «Дакар 2020» в классе грузовиковВ Саудовской Аравии завершился 42-й ралли-рейд "Дакар". Победителем знаменитого марафона в классе грузовиков вновь стал российский гонщик, выступавший на российской машине - это Андрей Каргинов.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 0КоньяспорИдёт 2-й таймКубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаСергей Устюгов впервые стал отцомФедерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что в семье Сергея и Елены Устюговых родилась дочь. — 17 января 2020 года у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира!НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир