Оформили Ноториуса: Макгрегор проведет первый бой после поражения от Хабиба

Утром 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор (21-4) встретится с американцем Дональдом Серроне (36-13). Этот бой станет главным событием турнира UFC 246.