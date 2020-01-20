Мага Исмаилов обратился к Емельяненко: «Саша меня недооценивает»

Популярный российский боец Магомед Исмаилов, которому 3 апреля на ACA 107 в Москве предстоит встретиться с Александром Емельяненко, прокомментировал очередной скандал с участием своего соперника, заявив о том, что тяжеловес зря не воспринимает его всерьез.