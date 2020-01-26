Йоси о «Сент-Луисе»: «Выиграть Кубок и провести у себя Матч звезд – круче и быть не может»

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси поделился впечатлениями от Матча звезд НХЛ в Сент-Луисе. «Да, уровень возбуждения вокруг хоккея за последний год здесь, конечно, сильно изменился.