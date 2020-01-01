У «Монако» новый тренер — и это риск. Что ждет Головина?

Пока россиянин проводит свой лучший сезон. Тактический гик без опыта главным в клубах Возвращение Жардима в «Монако» стало классическим сиквелом: местами неплохо, но уже не то.