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Мужская сборная России по гандболу проиграла второй матч на чемпионате Европы

13 января национальная сборная по гандболу потерпела второе поражение подряд на чемпионате Европы. После поражения от Венгрии (25:26) в стартовой встрече сегодня россияне уступили Исландии.
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02:35:48
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Миннесота — Ванкувер
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02:36:22
Виннипег — Нэшвилл
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02:32:06
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02:25:18
Вегас — Коламбус
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02:33:32
Чикаго — Анахайм
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02:29:03
Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
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Вашингтон — Нью-Джерси
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Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
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02:32:25
Филадельфия — Тампа-Бэй
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02:34:53
Каролина — Лос-Анджелес
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02:43:48
Баффало — Ванкувер
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02:39:41
Колорадо — Питтсбург
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02:31:40
Каролина — Аризона
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02:55:47
Детройт — Оттава
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02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
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02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
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02:35:35
Анахайм — Даллас
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02:35:12
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:33:31
Сент-Луис — Баффало
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02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:06
Бостон — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
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02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
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02:38:53
Флорида — Ванкувер
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02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
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02:46:30
Торонто — Виннипег
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02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
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02:36:30
Вегас — Питтсбург
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02:30:40
Анахайм — Коламбус
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02:34:10
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Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
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