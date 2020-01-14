Мужская сборная России по гандболу проиграла второй матч на чемпионате Европы

13 января национальная сборная по гандболу потерпела второе поражение подряд на чемпионате Европы. После поражения от Венгрии (25:26) в стартовой встрече сегодня россияне уступили Исландии.