«Зенит» не взял Кокорина на второй сбор

Sport.ru/ Футбол. 28-летний форвард "Зенита" Александр Кокорин не отправился с основной командой на второй сбор питерского клуба. Футболиста не оказалось в списке игроков, которые полетят в Испанию.