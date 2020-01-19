Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайн

В 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020 сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 19 января 2020 года и начнется в 19:30 по московскому времени.