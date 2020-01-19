Динамо – Легия – 1:1. Текстовая трансляция матча
Товарищеский матч. «Динамо» – «Легия» – 1:1 Георгий Цитаишвили (45) – Домагой Антолич (13) «Динамо»: Денис Бойко (Георгий Бущан, 46), Йосип Пиварич (Карлос Де Пена, 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Артем Шабанов (Тамаш Кадар, 46), Илья Забарный (Мохаммед Кадири, 46), Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, 46), Владимир Шепелев (Александр Андриевский, 46), Беньямин Вербич (Микаэль Дуэлунд, 46), Георгий Цитаишвили (Виталий Миколенко, 46), Николай Шапаренко (Ибрагим Каргбо, 46), Фран Соль (Назарий Русин, 46) Запас: Александр Сирота, Константин Вивчаренко «Легия»: Радослав Цежняк, Марко Вешович, Игорь Левчук, Матеуш Ветеска, Михал Карбовник, Валериане Гвилия, Домагой Антолич, Арвидас Новиковас, Лукиньяс, Мацей Росолек, Хосе Канте Запас: Радослав Маецкий, Артур Енджейчик, Вильям Реми, Костож Кацпер, Павел Столярский, Луиш Роша, Андре Мартинш, Матеуш Холевяк, Астис Иньяки, Ариель Мосор, Кафу, Павел Вшолек, Матеуш Прашелик, Пйотр Пирдоль Cornelia Belek (Белек, Турция) МАТЧ ОКОНЧЕН!