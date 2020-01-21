«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».