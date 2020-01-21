НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»Кокорин до конца сезона будет играть за «Сочи»Итальянский нейрохирург: «Шумахер очень отличается от того человека, каким мы помним его на трассе»Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: участники, где смотреть, расписание«Спартак» расторг контракт с Жано Ананидзе«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».рекламаМатыцин сменил Колобкова на посту министра спорта РоссииПавел Колобков официально покинул должность министра спорта России. Вместо него на этот пост назначен глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.«Кокорин нужен «Зениту». Семак ответил на вопрос болельщикаГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы болельщиков в «Инстаграме». Поклонники отреагировали на переход нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.«Манчестер Сити» победил «Шеффилд Юнайтед», несмотря на нереализованный пенальти«Шеффилд Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Серхио Агуэро.Дубль Толчинского принес ЦСКА четвертую победу над СКА в сезонеМосковский ЦСКА на своем льду добился победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболрекламаСовет директоров КХЛ обсудит досрочную отставку президента лигиСовет директоров Континентальной хоккейной лиги соберется на внеочередном заседании для обсуждения вопроса избрания и досрочной отставки президента лиги.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Британцы не хотят отдавать WADA допинг-пробы суперзвезды Фары. Нарушать можно всем, кроме русскихБританское антидопинговое агентство (UKAD) отказывается предоставлять образцы допинг-проб четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары. Начало в духе проблем с запрещенкой.реклама