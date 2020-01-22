НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»Итальянский нейрохирург: «Шумахер очень отличается от того человека, каким мы помним его на трассе»Фигурное катание. Чемпионат Европы: участники, расписание, трансляцииДжано Ананидзе: «„Спартак“ навсегда останется в моем сердце»«Арсенал» дважды отыгрался в меньшинстве в лондонском дерби с «Челси»«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» в лондонском дерби в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».рекламаТина Канделаки о новом министре спорта: «Главное, чтобы он был борцом в прямом смысле слова»Олег Матыцин стал одним из тех министров, которые впервые возглавят федеральные ведомства. Указ подписал 21 января президент Владимир Путин.Семак о Кокорине: «Он нам нужен. Вопрос не по адресу»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с болельщиками в инстаграме.Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.Дубль Толчинского принес ЦСКА четвертую победу над СКА в сезонеМосковский ЦСКА на своем льду добился победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.Результаты матчей DreamLeague Season 13: The Leipzig Major. 19 января. Virtus.pro упала в лузера, NAVI вышли в верхнюю сеткуЗавершился групповой этап DreamLeague Season 13: The Leipzig Major. В верхнюю сетку плей-офф вышли NAVI, Nigma, Evil Geniuses, Invictus Gaming, Vici, Secret, Fnatic и Alliance.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут3 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон2 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЕще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо2 : 3ОсасунаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса3 : 1МальоркаЗавершёнЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи1 : 0ЛациоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорЗавершёнВесь футболрекламаWADA пока не требовало передать пробы Мо Фары в рамках допингового расследованияМОСКВА, 21 января. / Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках допингового расследования в отношении его бывшего тренера Альберто Салазара.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Де Брюйне стал первым игроком, сделавшим минимум по 15 ассистов в 3 сезонах АПЛПолузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне сделал голевую передачу на Серхио Агуэро в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:0, второй тайм). Для бельгийца это уже 15-й ассист в АПЛ в текущем сезоне.реклама