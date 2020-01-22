Де Брюйне стал первым игроком, сделавшим минимум по 15 ассистов в 3 сезонах АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне сделал голевую передачу на Серхио Агуэро в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:0, второй тайм). Для бельгийца это уже 15-й ассист в АПЛ в текущем сезоне.