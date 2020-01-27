Трамп прокомментировал смерть легенды NBA Кобе Брайанта

Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о трагической смерти баскетболиста Кобе Брайанта. Трамп прокомментировал у себя в Twitter сообщение о крушении вертолета с легендой NBA на борту.